Sanremo piange Franco Siccardi | addio a un pilastro del Casinò

Sanremo si trova a perdere una figura molto conosciuta nel settore della ristorazione locale. Franco Siccardi, che ha gestito con impegno il ristorante del Casinò Municipale, è deceduto all'età di 84 anni. Siccardi aveva dedicato molti anni alla guida del locale, diventando un punto di riferimento per i clienti e il personale. La sua scomparsa è stata annunciata dalle strutture del Casinò e ha suscitato cordoglio tra i residenti.

Sanremo piange una figura storica della sua ospitalità. Franco Siccardi, che ha guidato con dedizione il ristorante del Casinò Municipale fino al pensionamento, è scomparso all’età di 84 anni. La sua vita è stata indissolubilmente legata ai sapori e alle tradizioni della città dei fiori, avendo gestito in passato, insieme alla moglie Graziella e ai suoceri, lo storico locale denominato Caravella ai pesci vivi. Un pilastro dell’accoglienza sanremese tra tradizione e passione. La scomparsa di Siccardi non rappresenta solo la perdita di un professionista del settore, ma la chiusura di un capitolo legato a una gestione familiare che ha segnato l’identità gastronomica del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo piange Franco Siccardi: addio a un pilastro del Casinò Notizie correlate Contigliano piange Franco: un pilastro crollatoContigliano, piccolo borgo della provincia di Rieti, è scosso dal dolore per la perdita improvvisa di Francesco Martellucci, noto a tutti come Franco. Addio a Stefano Vassalli: il Tigullio piange un pilastro del calcioIl mondo del calcio ligure si ferma per piangere la scomparsa di Stefano Vassalli, figura storica tra i pali e sulle panchine della regione.