La città di Varese ha perso l’architetto Pierangelo Pavesi, figura nota e stimata nel settore e tra i residenti.

La città di Varese piange l’architetto Pierangelo Pavesi, figura molto conosciuta e apprezzata nel panorama professionale e cittadino. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel mondo dell’architettura, ma anche negli ambienti sportivi e culturali della Città Giardino, dove nel corso degli anni aveva costruito un forte legame umano e professionale. Pavesi era particolarmente noto anche per il suo contributo legato all’ ippica e al basket varesino. Tra le opere più significative realizzate nella sua carriera spicca infatti la progettazione di una delle tribune dell’ ippodromo delle Bettole, intervento portato a termine negli anni Ottanta e diventato nel tempo uno dei simboli dell’impianto sportivo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La città piange l’architetto. Pierangelo Pavesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La città piange l'architetto Luciano CampolinL'architetto Luciano Campolin, noto per aver realizzato numerosi progetti pubblici e privati in città, è morto a 70 anni dopo una breve malattia.

Perugia piange l'architetto Luciano Zeetti, animatore culturale della città e fondatore del Museo del giocattoloPerugia si trova a perdere una figura di rilievo, l’architetto Luciano Zeetti, noto per aver fondato il Museo del giocattolo e aver contribuito alla...

Si parla di: Varese piange l’architetto Pierangelo Pavesi; Varese piange l’architetto Pierangelo Pavesi: firmò la tribuna delle Bettole e il recupero di via Lonati.

Varese piange l’architetto Pierangelo Pavesi: firmò la tribuna delle Bettole e il recupero di via LonatiProfessionista stimato e volto noto della città, si è spento improvvisamente nelle scorse ore. Martedì i funerali nella Basilica di San Vittore. laprovinciadivarese.it