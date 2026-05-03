ville nel mirino dei ladri rubati gioielli e profumi

Nella notte del 1° maggio, alcuni ladri hanno messo a segno furti in diverse ville, portando via gioielli e profumi. Gli episodi sono avvenuti durante la festività dei lavoratori, senza che nessuno si accorgesse della loro presenza. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva, mentre le abitazioni colpite sono state messe in allerta.

I ladri non si riposano mai, neanche nel giorno della festa dei lavoratori. E’ proprio il caso di dirlo visto che la notte del 1° maggio scorso, hanno rispolverato i ferri del mestiere. E si son messi di nuovo all’opera. Gli attrezzi sono gli stessi, usuali per i furti: dai grimaldelli agli strumenti da scasso, dalle spranghe ai mazzi di chiavi finte. Quanto basta insomma per forzare porte e finestre o far saltare i bussolotti delle serrature. Nel mirino dei banditi diverse abitazioni. Questo dopo il blitz perpetrato al cimitero di Argenta, dove il giorno prima son stati rubati pluviali e canali di gronda in rame fissati al tetto ed ai muri di diverse cappelle gentilizie; oltre che ornamenti funebri bronzei di loculi e tombe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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