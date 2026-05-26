Villetta svaligata dai ladri | rubati migliaia di euro in gioielli e orologi

I ladri sono stati fermati mentre tentavano di fuggire a bordo di un’auto dopo aver svaligiato una villetta. Durante il furto, sono stati portati via gioielli e orologi per un valore complessivo di migliaia di euro. I carabinieri della stazione e del Nucleo operativo radiomobile di San Lazzaro di Savena sono intervenuti e hanno intercettato i malviventi, riuscendo a bloccarli prima che potessero allontanarsi.

Stavano già cercando di allontanarsi a bordo di un'automobile quando i carabinieri della stazione e del Nucleo operativo radiomobile di San Lazzaro di Savena li hanno intercettati e bloccati. Si è concluso così, nella zona collinare di via Montebello, il tentativo di fuga di tre cittadini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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