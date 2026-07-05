La procura di Roma indaga sul furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto oltre dieci giorni fa presso un ospedale della città. Le autorità stanno verificando chi avesse accesso alla farmacia coinvolta. Non sono state fornite informazioni sul possibile utilizzo o vendita delle fiale, che potrebbero essere già state diffuse. La vicenda resta aperta, con investigazioni in corso per chiarire le circostanze del furto.

La procura indaga su chi aveva accesso alla farmacia dell'Ospedale Israelitico, mentre le 80 fiale del potente anestetico potrebbero essere state già vendute Sono passati più di dieci giorni dal furto di 80 fiale di un anestetico a base di fentanyl all’Ospedale Israelitico di Roma, ma intorno al caso ci sono ancora molti punti da chiarire. Il furto è avvenuto tra il 22 e il 24 giugno e se ne è avuto notizia solo alla fine della settimana, quando il governo ha convocato una riunione di emergenza per indagare sulla vicenda. Il fentanyl è un antidolorifico molto potente e richiesto per il suo uso illegale, con un alto rischio di morte per overdose. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Il furto di fentanyl a Roma è ancora un mistero

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