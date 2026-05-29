Bologna rapine con coltello | arrestata banda di 5 egiziani

Cinque giovani di origine egiziana, tra i 19 e i 22 anni, sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso diverse rapine nel centro di Bologna nel mese di ottobre. Le autorità ritengono che siano coinvolti in più episodi, tutti caratterizzati dall’uso di coltelli. Le indagini hanno portato all’identificazione del gruppo e all’arresto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità delle rapine o sugli eventuali precedenti dei fermati.

Un gruppo di cinque giovanissimi, tutti di origine egiziana e tutti di età compresa tra i 19 e i 22 anni, è stato ritenuto gravemente indiziato per una serie di rapine avvenute nel centro città di Bologna durante lo scorso mese di ottobre. Si tratta di rapine tutte simili nelle dinamiche e tutte a mano armata di coltello. La prima è avvenuta in via Guerrazzi il 10 ottobre, quando il gruppo ha bloccato e rapinato una persona. Similmente, il 18 ottobre è successa la stessa cosa in via Porta Nova: qui la vittima stava rientrando in casa, e una volta rubate le sue carte di credito sono state utilizzate per effettuare dei prelievi. Lo stesso giorno, ancora una volta in via Guerrazzi, un uomo è stato rapinato e privato dei propri oggetti di valore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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