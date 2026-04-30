Emergenza Faeta | 4 Canadair in volo e residenti evacuati dal rogo

Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, portando all'intervento di quattro Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento. In seguito alle fiamme, alcune persone residenti nelle zone interessate sono state evacuate e accompagnate verso la Sagra di Santa Maria del Giudice come misura precauzionale. Sul luogo sono presenti anche le autorità locali e i vigili del fuoco per gestire la situazione.

? Cosa sapere Incendio sul monte Faeta tra Lucca e Pisa, quattro Canadair in volo oggi.. Residenti evacuati verso la Sagra di Santa Maria del Giudice per precauzione.. La prefetta Favilli ha convocato nel pomeriggio di questo giovedì 30 aprile 2026 il centro di coordinamento soccorsi a Lucca per gestire l’emergenza scoppiata sul monte Faeta, al confine tra le province di Lucca e Pisa. Il fronte del fuoco, che interessa la zona montana tra i due territori provinciali, ha imposto una risposta immediata e massiccia. Le autorità hanno già predisposto l’evacuazione cautelativa dei residenti nelle aree colpite, organizzando spazi dedicati per accoglierli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza Faeta: 4 Canadair in volo e residenti evacuati dal rogo Notizie correlate Legnano affronta l’emergenza post-rogo: attivato il Centro operativo per assistere i 51 residenti evacuatiLegnano, 9 aprile 2026 – Passa dall’attivazione formale del Coc, il Centro operativo comunale, la gestione dell’emergenza collegata al doppio... Catania, rogo nel quartiere Picanello: evacuati i residentiUn violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile, colpendo un deposito situato al piano terra di una palazzina in... Una raccolta di contenuti Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuateIncendio grave sul Monte Faeta fra Lucca e Pisa: 250 ettari in fumo ed evacuazioni. Canadair in azione, allarme per il vento forte ... virgilio.it Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicataIl vento spinge le fiamme, sia Lucca che San Giuliano Terme ordinano ai residenti di lasciare le loro case. Il rogo va avanti da due giorni. In azione quattro Canadair, un elicottero e decine di squad ... msn.com