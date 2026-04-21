Boato nel cantiere panico tra gli operai | fumo nero travolge tutto

Un forte boato si è verificato in un cantiere, provocando panico tra gli operai presenti. Dopo l’esplosione, si è diffuso un fumo nero che ha avvolto l’area, spingendo molti a mettersi in salvo. Le urla e la fretta di allontanarsi sono state immediatamente visibili, mentre i lavoratori cercavano di capire l’origine della detonazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un rumore improvviso squarcia la routine del cantiere. Poi il fumo, le urla, la corsa concitata di chi cerca di capire cosa sia successo. In pochi istanti l’area si trasforma in uno scenario di emergenza, con i soccorsi che arrivano a sirene spiegate mentre gli operai restano sotto shock. Un incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio nel cantiere del ponte sull’Adda, a Lodi. L’allarme è scattato alle 18.39, come comunicato da Areu. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti: ambulanza. automedica. polizia locale. tecnici dell’ Ats per le verifiche sulla sicurezza. È stato inoltre allertato anche l’ elisoccorso da Como, in codice giallo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Boato nel cantiere, panico tra gli operai: fumo nero travolge tutto Notizie correlate Scontro tra carrelli ferroviari nel cantiere Tav: due operai in ospedaleDue operai sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale, dopo un infortunio avvenuto nel cantiere Tav di Lonato del Garda. Tamponamento tra carrelli ferroviari nel cantiere Tav: due operai in ospedaleDue operai sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale, dopo un infortunio avvenuto nel cantiere Tav di Lonato del Garda.