Dopo la Maturità, gli studenti italiani scelgono le località di mare. Bari è la meta più gettonata, seguita da Lecce, Lamezia Terme, Rimini e La Spezia. Le destinazioni più frequentate sono lungo le coste di Puglia, Calabria, Emilia Romagna e Liguria. Le mete balneari attraggono soprattutto giovani in fuga dall'esame, con il mare come principale meta di vacanza.

Il mare vince, specie quello attorno a Bari, Lecce, Lamezia Terme, Rimini e La Spezia. Conclusa la maturità, gli studenti italiani partono per le vacanze. Che tratti del primo viaggio con gli amici, di una fuga in città o dell'occasione per scoprire una nuova meta, viaggiare è sempre più un rito post-esame. E secondo una recente ricerca di Trainline sulle tendenze di viaggio, dice che quasi due terzi dei viaggiatori della Generazione Z sceglie di spostarsi in compagnia di amici. Per scoprire le mete preferite quest'estate, Trainline ha analizzato i trend ferroviari dei due fine settimana successivi alla conclusione degli esami di Maturità. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Fughe d'estate dopo la Maturità, prevale la Puglia: Bari al primo posto, segue Lecce. Poi Calabria, Emilia Romagna e Liguria

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