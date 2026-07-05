Fughe d' estate dopo la Maturità prevale la Puglia | Bari al primo posto segue Lecce Poi Calabria Emilia Romagna e Liguria

Da bari.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la Maturità, gli studenti italiani scelgono le località di mare. Bari è la meta più gettonata, seguita da Lecce, Lamezia Terme, Rimini e La Spezia. Le destinazioni più frequentate sono lungo le coste di Puglia, Calabria, Emilia Romagna e Liguria. Le mete balneari attraggono soprattutto giovani in fuga dall'esame, con il mare come principale meta di vacanza.

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Il mare vince, specie quello attorno a Bari, Lecce, Lamezia Terme, Rimini e La Spezia. Conclusa la maturità, gli studenti italiani partono per le vacanze. Che tratti del primo viaggio con gli amici, di una fuga in città o dell'occasione per scoprire una nuova meta, viaggiare è sempre più un rito post-esame. E secondo una recente ricerca di Trainline sulle tendenze di viaggio, dice che quasi due terzi dei viaggiatori della Generazione Z sceglie di spostarsi in compagnia di amici. Per scoprire le mete preferite quest'estate, Trainline ha analizzato i trend ferroviari dei due fine settimana successivi alla conclusione degli esami di Maturità. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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