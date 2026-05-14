Bandiere Blu 2026 | Liguria al top poi Puglia e Calabria Le località promosse e quelle retrocesse

Nel 2026, in Italia, sono 257 i comuni che hanno ricevuto la Bandiera Blu, un incremento rispetto agli anni precedenti. La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di località premiate, seguita dalla Puglia e dalla Calabria. Alcune località sono state retrocesse dall’assegnazione, mentre altre hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento, che viene assegnato sulla base di criteri ambientali e di qualità delle acque.

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Roma, 14 maggio 2026 – Aumentano le Bandiere Blu in Italia: nel 2026 257 comuni hanno ottenuto il riconoscimento internazionale riservato dalla Foundation for Environmental Education (con il supporto dell’Onu) alle località turistiche balneari che rispettano la sostenibilità del territorio: 11 in più rispetto al 2025, 14 i nuovi ingressi, tre i ‘retrocessi’ (non confermati), 23 i lacustri (uno più del 2025, Limone), 87 i porti turistici. Parliamo di un totale di 525 spiagge, che corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. Quattordici nuove bandiere Le 14 nuove Bandiere Blu 2026 vanno ai comuni calabresi di...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bandiere Blu 2026: Liguria al top, poi Puglia e Calabria. Le località promosse e quelle retrocesse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: Liguria la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in listaLa FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Spiagge, le Bandiere Blu salgono a 257: Liguria in testaSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i... Temi più discussi: La verità sulle Bandiere Blu 2026: perché la classifica delle spiagge che gira online è falsa (e quando arriverà quella ufficiale); Bandiere Blu in Italia: le spiagge premiate regione per regione dove andare al mare quest’anno; Bandiere Blu 2026, il settore attende l’annuncio ufficiale della FEE; Bandiere Blu 2026, Calabria sul podio con 23 spiagge premiate. Bandiere Blu, la Liguria si conferma regina del turismo sostenibile nel 2026 x.com Bandiere Blu 2026, la Liguria si conferma sempre in testaGenova – Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui ... ilsecoloxix.it Bandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: X la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in listaLa FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Sardegna, Sicilia, Campania e Liguria: ecco la lista completa delle spiagge premiate, le new entry e le reg ... fanpage.it