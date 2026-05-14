Bandiere Blu 2026 | Liguria al top poi Puglia e Calabria Le località promosse e quelle retrocesse
Nel 2026, in Italia, sono 257 i comuni che hanno ricevuto la Bandiera Blu, un incremento rispetto agli anni precedenti. La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di località premiate, seguita dalla Puglia e dalla Calabria. Alcune località sono state retrocesse dall’assegnazione, mentre altre hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento, che viene assegnato sulla base di criteri ambientali e di qualità delle acque.
Roma, 14 maggio 2026 – Aumentano le Bandiere Blu in Italia: nel 2026 257 comuni hanno ottenuto il riconoscimento internazionale riservato dalla Foundation for Environmental Education (con il supporto dell’Onu) alle località turistiche balneari che rispettano la sostenibilità del territorio: 11 in più rispetto al 2025, 14 i nuovi ingressi, tre i ‘retrocessi’ (non confermati), 23 i lacustri (uno più del 2025, Limone), 87 i porti turistici. Parliamo di un totale di 525 spiagge, che corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. Quattordici nuove bandiere Le 14 nuove Bandiere Blu 2026 vanno ai comuni calabresi di...🔗 Leggi su Quotidiano.net
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La Calabria è ancora una volta sul podio d'Italia! ?? Nel 2026, la nostra terra conquista 23 Bandiere Blu , un risultato enorme che ci porta tra le regioni più premiate in assoluto. Siamo dietro solo a Liguria e Puglia. Dalla costa tirrenica allo Ionio, c'è una Cal - Facebook facebook
Bandiere Blu, la Liguria si conferma regina del turismo sostenibile nel 2026 x.com
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