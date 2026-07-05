Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha dichiarato che si concentrano su una gara alla volta, senza considerare il campionato mondiale in corso. La gara di Gran Bretagna, disputata sul circuito di Silverstone, si è conclusa con la vittoria di un pilota di una delle scuderie. Il campionato è al nono appuntamento e le dichiarazioni arrivano in un momento di attesa tra le varie tappe stagionali. La squadra preferisce mantenere il focus sulle singole gare, senza prefigurare risultati complessivi.

Si è concluso con la vittoria di Charles Leclerc il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone, grazie ad un ottimo spunto in partenza, il monegasco ha preso la prima posizione e non l’ha mai abbandonata, conducendo una gara intelligente e ricca di colpi di scena, specialmente nel finale con una safety car che poteva riaprire i giochi. La Ferrari riesce a portare sul podio anche Lewis Hamilton, capace di tornare sul gradino più basso dopo la penalità iniziale per la falsa partenza. La scuderia di Maranello esce quindi dalla pista inglese con un bottino inaspettato alla vigilia e si conferma unica inseguitrice della Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur getta acqua sul fuoco: “Pensiamo una gara per volta, non al Mondiale”

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