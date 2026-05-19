Il ministro degli Esteri ha dichiarato che non ci saranno ulteriori polemiche riguardo all’incidente avvenuto nel centro della città. In un intervento alla Farnesina e durante una visita nelle città di Modena e Bologna, ha ribadito che chi non possiede la cittadinanza italiana e commette reati deve essere espulso. Questa presa di posizione avviene in seguito all’episodio in cui un’auto è stata lanciata contro i passanti nelle vie centrali.

«Chi non è cittadino italiano e delinque deve essere espulso, questo deve essere chiaro». Antonio Tajani (nella foto), parlando alla Farnesina e poi in visita a Modena e Bologna, torna sul drammatico episodio dell'auto lanciata contro i passanti nel centro cittadino. Il ministro definisce quanto accaduto «un fatto gravissimo, un tentato omicidio». Il vicepremier raggiunge prima la prefettura di Modena per un incontro con il prefetto Fabrizia Triolo, il presidente della Provincia Fabio Braglia e il sindaco Massimo Mezzetti, poi visita i feriti ricoverati all'ospedale di Baggiovara e successivamente al Maggiore di Bologna. «Non credo che questo sia il momento per fare polemiche», dice rispondendo a chi gli chiede della stretta sull'immigrazione irregolare proposta da Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tajani getta acqua sul fuoco: "Ora niente polemiche"

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