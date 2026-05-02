Frederic Vasseur fiducioso | Andiamo meglio in gara continuiamo a spingere

Nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, terza e sesta posizione per le Ferrari, segnando un miglioramento rispetto alle sessioni precedenti. Il team ha confermato di essere sulla strada giusta, con il responsabile tecnico che ha dichiarato fiducia in vista della gara. La pista si prepara a ricevere i piloti, mentre le squadre affinano le strategie per la corsa di domani.

Terza e sesta posizione per le Ferrari nelle qualifiche del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito creato attorno all’ Hard Rock Stadium, Kimi Antonelli ha reagito da campione alla brutta prestazione nella Sprint, prendendosi la terza pole-position consecutiva. Il pilota italiano ha fatto la storia, avendo conquistato la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Ayrton Senna e Michael Schumacher avevano saputo fare. Per la Rossa un time-attack buono con Leclerc, meno con Hamilton, in cui però manca sempre qualcosa, specialmente valutando il problema in termini di velocità massima rispetto ai competitors.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Frederic Vasseur fiducioso: “Andiamo meglio in gara, continuiamo a spingere” Notizie correlate Frederic Vasseur ottimista: “Siamo sulla strada giusta”Dopo le prime giornate di test ufficiali, in casa Ferrari il clima è di cauto ottimismo. Leggi anche: Frederic Vasseur: “Affronteremo il weekend in Australia con concentrazione e umiltà” Aggiornamenti e contenuti dedicati Frederic Vasseur fiducioso: Andiamo meglio in gara, continuiamo a spingereTerza e sesta posizione per le Ferrari nelle qualifiche del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito creato attorno all'Hard Rock ... oasport.it Ferrari piena di novità a Miami, ma Frederic Vasseur parla chiaroDopo oltre un mese di pausa, la Formula 1 torna in pista e anche la Ferrari presenterà soluzioni tecniche ancora inedite nel campionato 2026. sportal.it