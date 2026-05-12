Nella giornata di martedì, la sinistra italiana ha subito una serie di colpi che hanno colpito diversi settori. L’Istat ha pubblicato dati negativi sull’economia, mentre una figura di rilievo ha criticato le politiche adottate. Contestualmente, il governo albanese ha annunciato decisioni che interessano i flussi migratori. Questi eventi hanno messo in discussione le prospettive e le strategie del partito su temi chiave come economia, stabilità del governo e immigrazione.

Giornata da dimenticare per la sinistra italiana, che nel giro di poche ore ha dovuto incassare tre colpi – inferti da Istat, Marina Berlusconi e governo albanese – che hanno smontato propaganda, speranze e illusioni su tre temi di primo piano: politiche economiche, stabilità del governo, migranti. La propaganda avversa sull’economia smontata dai dati Istat. All’inizio sono stati i dati Istat, che hanno certificato la crescita della produzione industriale dell’1,5% e delle retribuzioni del 2,4% su base annua e l’efficacia delle riforme fiscali del governo per contrastare l’inflazione e favorire la redistribuzione della ricchezza a vantaggio dei ceti medio-bassi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il martedì nero della sinistra italiana: in poche ore affossata su economia, stabilità del governo e migranti

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