A Roma Engineering promuove confronto su innovazione e sovranità digitale

A Roma, un'azienda del settore tecnologico ha organizzato un evento dedicato all'innovazione e alla sovranità digitale. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti e esperti, con l'obiettivo di discutere il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle politiche industriali e digitali del Paese. L'azienda ha ribadito il suo impegno nel contribuire al dibattito pubblico su questi temi, portando la propria competenza tecnologica nelle sedi decisionali.

(Adnkronos) – Un evento per confermare l'impegno di Engineering nel contribuire attivamente al dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale, portando la propria visione e competenza tecnologica nei luoghi in cui si definiscono le politiche industriali e digitali del Paese. E' l'incontro "AI Italia – L'AI tra innovazione e sovranità digitale" che si è tenuto alla Sala Zuccari. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ai: Momola (Engineering Group), ‘con EngGPT2 consumi ridotti dal 60 all’80%’ Notizie correlate Innovazione Comuni 2026: digitale, cybersicurezza ed energia come architravi della nuova sovranità urbana europeaIl 2026 non è un orizzonte teorico: è l’anno in cui la transizione digitale dei Comuni italiani deve dimostrare di essere diventata sistema. Leggi anche: Ia, al Senato conferenza 'Ai Italia. L'Ai tra innovazione e sovranità digitale' Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ia, Momola (Engineering): Is-Ia architettura con profittabilità a 12-18 mesi; Ia, Bisio (Engineering Group): Intelligenza deve trattenere il patrimonio cognitivo; Fs Engineering avvia la prima fase della linea 2b della metropolitana di Mumbai in India; Ai: Bisio (Engineering Group), 'nostro LLM utile ad aziende e istituzioni'. Fs Engineering, a Genova nuova sala digitale di simulazione e coordinamento. Nuovo centro coordina una rete estesa a Bologna, Roma e Napoli #ANSA - facebook.com facebook #Roma #Altro #Ingegneria ENERGY ENGINEER x.com