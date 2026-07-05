Il ct della Francia ha riferito di aver ricevuto insulti dalla panchina avversaria durante la partita contro il Paraguay. Deschamps ha affermato di aver preferito evitare quei commenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti degli insulti o sulla loro provenienza. La dichiarazione si concentra sulla presenza di un clima teso e su una situazione spiacevole durante l'incontro.

"Ci sono stati insulti dalla panchina avversaria di cui avrei fatto volentieri a meno". Didier Deschamps, ct della Francia, denuncia il clima infuocato in cui si è svolta la partita con il Paraguay, vinta 1-0 dai bleus in un match ad alta tensione, in cui l'arbitro Ilgiz Tantashev è finito sotto accusa per non aver ammonito nemmeno un calciatore paraguaiano. "Hanno usato tutti i trucchi possibili - ha aggiunto il tecnico francese in merito al gioco duro dell'avversario - Non è il tipo di calcio che attira la gente allo stadio. Entrambe le squadre hanno giocato nel modo in cui volevano". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia, Deschamps: "Avrei fatto a meno degli insulti del Paraguay"

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