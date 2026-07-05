Un uomo ha condiviso la sua esperienza di cinquant’anni nel settore della moda italiana, descrivendo il suo percorso attraverso imprese, artigiani e la cultura che ha dato forma a uno dei comparti più riconosciuti del Made in Italy. Ha parlato di come il settore sia cambiato nel tempo, offrendo dettagli sulla sua presenza e sullo sviluppo di questo mondo, senza fare commenti o analisi.

Cinquant'anni di moda italiana raccontati attraverso l'esperienza di chi ha seguito dall'interno l'evoluzione di uno dei comparti simbolo del Made in Italy. Realtà e Visione oltre la Moda, il nuovo libro di Francesco Casile, pubblicato da Bookness, ripercorre i cambiamenti del sistema moda mettendo al centro il valore delle persone, delle imprese e delle filiere che ne hanno costruito il successo. Imprenditore, fondatore di Camera Showroom Milano e amministratore delegato del Casile & Casile Fashion Group, Casile raccoglie ricordi, incontri e riflessioni maturati nel corso della sua carriera, offrendo uno sguardo sul lavoro quotidiano che sostiene il settore: dagli showroom ai laboratori artigiani, dai territori alle reti commerciali che hanno contribuito all'affermazione internazionale della moda italiana. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Francesco Casile racconta mezzo secolo di made in Italy: un viaggio tra imprese, artigiani e cultura della moda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyDomani, martedì 21 aprile, tra le 10 e le 11, si terrà un evento dedicato alle imprese siciliane che vogliono esplorare le potenzialità del commercio...

Oltre 30 artigiani lecchesi mettono in mostra l'eccellenza del Made in ItalyOltre trenta artigiani di una provincia italiana espongono i loro lavori, mettendo in mostra diverse specialità del settore.