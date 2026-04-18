Oltre 30 artigiani lecchesi mettono in mostra l' eccellenza del Made in Italy

Da leccotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre trenta artigiani di una provincia italiana espongono i loro lavori, mettendo in mostra diverse specialità del settore. Tra le produzioni ci sono fioriere realizzate con materiali sostenibili, oggetti creativi ricavati da scarti tessili, ciabattine personalizzate e decorazioni natalizie in vetro. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla promozione delle eccellenze artigianali locali.

C'è chi crea fioriere sostenibili, chi trasforma scarti tessili in progetti creativi. Chi confeziona ciabattine altamente personalizzate, chi ancora articoli natalizi in vetro. E poi ancora l’assistenza tecnica al cuore pulsante dei televisori, la produzione di sistemi metallici per l'arredamento.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Artigiani calabresi premiati a Roma: riconoscimento per eccellenza del made in Italy nel cuore della capitaleNella prestigiosa Sala Laudato Sì del Campidoglio, mercoledì 1º febbraio 2026, si è svolta la cerimonia dei Premi Calabria 2025, un evento che ha...

L’eccellenza lecchese del Made in Italy in mostraSaranno quasi 30 le imprese del territorio protagoniste della Mostra diffusa dell’artigianato lecchese “Il prodotto e la mano”, l’iniziativa promossa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Oltre 30 artigiani lecchesi mettono in mostra l'eccellenza del Made in Italy; L’eccellenza lecchese del Made in Italy in mostra; Mostra diffusa artigiani, delegazioni territoriali.

oltre 30 artigiani lecchesiL’eccellenza lecchese del Made in Italy in mostraSaranno quasi 30 le imprese del territorio protagoniste della Mostra diffusa dell’artigianato lecchese Il prodotto e la mano, l’iniziativa promossa da Confartigianato Lecco nell’ambito della Giornat ... leccotoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.