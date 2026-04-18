Oltre 30 artigiani lecchesi mettono in mostra l' eccellenza del Made in Italy
Oltre trenta artigiani di una provincia italiana espongono i loro lavori, mettendo in mostra diverse specialità del settore. Tra le produzioni ci sono fioriere realizzate con materiali sostenibili, oggetti creativi ricavati da scarti tessili, ciabattine personalizzate e decorazioni natalizie in vetro. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla promozione delle eccellenze artigianali locali.
C'è chi crea fioriere sostenibili, chi trasforma scarti tessili in progetti creativi. Chi confeziona ciabattine altamente personalizzate, chi ancora articoli natalizi in vetro. E poi ancora l’assistenza tecnica al cuore pulsante dei televisori, la produzione di sistemi metallici per l'arredamento.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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