Roberto Vecchioni ha quattro figli, nati da due diversi matrimoni. La prima figlia si chiama Francesca ed è nata dal primo matrimonio con Irene Bozzi. Il secondo matrimonio ha prodotto altri tre figli, tra cui Arrigo, deceduto in circostanze che hanno suscitato dolore. La famiglia ha affrontato anche il coming out di Francesca e la malattia di Edoardo, uno dei figli sopravvissuti. Questi eventi hanno segnato la vita del cantautore e dei suoi figli in modo evidente.

Roberto Vecchioni ha avuto 4 figli, nati da due matrimoni differenti; la primogenita è Francesca, nata dal primo matrimonio con Irene Bozzi. Successivamente si è legato all’attuale moglie, Daria Colombo, con la quale ha dato alla luce altri tre figli: Carolina, Arrigo – scomparso nel 2023 ed Edoardo La figlia Francesca è nata nel 1975 a Firenze ed è la presidentessa della Fondazione Diversity, un’associazione che si occupa di promuovere l’inclusione. Edoardo è invece affetto da sclerosi multipla e ha dedicato alla sua malattia il libro “Sclero – Il gioco degli imperatori”. Ha collaborato con l’Unità e ha partecipato ad alcuni eventi sul tema della sua malattia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i quattro figli di Roberto Vecchioni, dal dolore per la morte del figlio Arrigo, il coming out di Francesca, alla malattia di Edoardo

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