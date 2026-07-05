Piazza Risorgimento è stata riaperta al pubblico dopo quasi due anni di lavori di restyling. La riqualificazione ha coinvolto la riqualificazione degli spazi pedonali e la sistemazione delle panchine, delle piante e dell’illuminazione. La piazza, che ora si presenta con un aspetto rinnovato, torna a essere un punto di aggregazione per residenti e visitatori. La riapertura è stata accompagnata da un evento di inaugurazione con la presenza di autorità locali.

Tempo di lettura: 4 minuti Piazza Risorgimento è stata riconsegnata alla città dopo quasi due anni di lavori di restyling e, soprattutto, dopo le numerose polemiche che hanno accompagnato il cantiere, riaccendendosi proprio alla vigilia del 4 luglio, data scelta dall’Amministrazione comunale per l’inaugurazione, a chiusura delle tradizionali celebrazioni dedicate alla Madonna delle Grazie. In un sabato sera caldo ma finalmente caratterizzato da temperature più miti rispetto ai giorni precedenti, alla presenza dell’arcivescovo metropolita di Benevento, monsignor Michele Autuoro, e del presidente della Provincia, Nino Lombardi, il sindaco Clemente Mastella ha aperto simbolicamente e ufficialmente la nuova piazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Riecco Piazza Risorgimento, ‘nuovo’ luogo di aggregazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Centro per la Famiglia luogo di aggregazione". Inaugurata la nuova struttura di piazza PiermariniVenerdì è stato inaugurato il nuovo Centro per la Famiglia nella Zona Sociale 8, situato in due locali di proprietà comunale in piazza Piermarini.

Piazza Risorgimento, il Sindaco: “No a critiche pretestuose, nessuna somma sottratta ai bisogni dei cittadini, restituiremo alla città un luogo vero”Il sindaco ha risposto alle critiche riguardanti Piazza Risorgimento, affermando che non sono state sottratte risorse ai bisogni dei cittadini e che...