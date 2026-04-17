Il sindaco ha risposto alle critiche riguardanti Piazza Risorgimento, affermando che non sono state sottratte risorse ai bisogni dei cittadini e che si lavorerà per restituire alla piazza un aspetto autentico. Ha commentato che alcune dichiarazioni provenienti dall’opposizione sembrano pretestuose e prive di fondamento, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare il luogo pubblico senza intaccare i servizi alla comunità. La questione rimane al centro del dibattito cittadino.

Tempo di lettura: 2 minuti “Spiace che ancora una volta parte dell’opposizione si abbandoni ad una critica pretestuosa e strumentale su un’opera quale piazza Risorgimento che produrrà una rigenerazione urbana virtuosa e che trasformerà quello che era un semplice parcheggio con più verde ed essenze arboree e con elementi architettonici di pregio: era nulla di più di un anonimo parcheggio. Un luogo del cuore e da amarcord per tanti ragazzi certo, ma a livello urbanistico c’erano asfalto e parcheggio per macchine, ora restituiremo alla città un luogo vero. Non possiamo accettare critiche del tutto fuori luogo”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piazza Risorgimento, il Sindaco: “No a critiche pretestuose, nessuna somma sottratta ai bisogni dei cittadini, restituiremo alla città un luogo vero”

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