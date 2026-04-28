Centro per la Famiglia luogo di aggregazione Inaugurata la nuova struttura di piazza Piermarini

Venerdì è stato inaugurato il nuovo Centro per la Famiglia nella Zona Sociale 8, situato in due locali di proprietà comunale in piazza Piermarini. La struttura funge da punto di riferimento per le iniziative di aggregazione e servizi rivolti alle famiglie della zona. La cerimonia di apertura ha coinvolto le autorità locali e alcuni rappresentanti della comunità. La nuova sede sarà operativa da subito, con l’obiettivo di offrire uno spazio di incontro e supporto.

FOLIGNO Inaugurato venerdì il nuovo Centro per la Famiglia della Zona Sociale 8 che avrà sede in due locali di proprietà comunale, in piazza Piermarini. "Sarà un punto di riferimento per le famiglie e l’intera cittadinanza: anziani, disabili, persone sole, con servizi gratuiti di supporto alla genitorialità, mediazione familiare, centri estivi, incontri con gli psicologi, aiuto compiti – afferma il sindaco Stefano Zuccarini - ma anche luogo di incontro intergenerazionale". Il progetto vede il Comune di Foligno nel ruolo di capofila di una sinergia che coinvolge altri otto Comuni (Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina) della Zona Sociale 8, in virtù del finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Centro per la Famiglia luogo di aggregazione". Inaugurata la nuova struttura di piazza Piermarini Notizie correlate Inaugurata la Galleria Savoia: la nuova piazza urbana nel cuore di Marina Centro è realtàDa venerdì, 10 aprile, Rimini ha un nuovo spazio da vivere nel cuore di Marina centro. Poppi, inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona CappucciniArezzo, 26 marzo 2026 – Inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Regione potenzia i Centri per la Famiglia: in arrivo 7,9 milioni; Il Centro per la Famiglia ME-TE lancia un nuovo percorso per i genitori a Cunardo e Marchirolo; Famiglia digitale: un patto per educare insieme; Centro per le famiglie, all’Elba laboratori e servizi gratuiti. A Foligno un nuovo presidio per la comunità: inaugurato il Centro per la FamigliaNumerosi i servizi erogati nel nuovo spazio aperto in piazza Piermarini: dalla mediazione familiare all’aiuto compiti. Il sindaco Zuccairni: Chiunque si senta solo o non abbia assistenza adeguata qui ... corrieredellumbria.it Centro per la famiglia in Calabria: la Regione investe 2,3 milioni per il potenziamento dei servizi territorialiPortare le istituzioni fuori dai palazzi e fin dentro le case dei cittadini, per accorciare le distanze tra bisogni e risposte: la Calabria ridisegna il proprio sistema di protezione sociale partendo ... strettoweb.com La ditta “Gm edil” al centro di un’interdittiva continua a lavorare. Il boss scarcerato Bartolo è stato licenziato dal fratello Rosario dopo il provvedimento del prefetto, ma di recente sono stati visti insieme. Fermento anche nel deposito della “Italo Belga” - facebook.com facebook Jack Grealish fotografato così nel centro di Manchester lo scorso weekend. Non è la prima volta che capita e a questo punto non è nemmeno più goliardia, bensì un problema più radicato per il quale andrebbe aiutato. Pare che i troppi drink lo abbiano portato x.com