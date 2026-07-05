FOTO Eboli incendio in un casolare | tre intossicati
Alle 9 di questa mattina si sono concluse le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato ieri in un casolare lungo la SS18, in via Papaleone a Eboli. Durante il rogo, tre persone sono state intossicate. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a strutture vicine. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate.
Tempo di lettura: 2 minuti Terminate alle 9 di questa mattina le operazioni di spegnimento del rogo divampato ieri in un casolare di via Papaleone, lungo la SS18, a Eboli. I Carabinieri sono tornati sul posto per un sopralluogo approfondito: stanno effettuando rilievi, acquisendo testimonianze e ricostruendo passo dopo passo la dinamica dell’incendio, nel tentativo di chiarire l’origine delle fiamme e verificare eventuali responsabilità. Nel pomeriggio di ieri il casolare era stato avvolto dal fuoco, con una colonna di fumo visibile anche a distanza. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato e ha permesso di circoscrivere il rogo, evitando che si propagasse alle strutture vicine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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