Incendio in un casolare a Eboli 3 persone ferite intossicate | sul posto 118 pompieri e carabinieri

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato in un casolare lungo la SS18 a Eboli, causando l’intossicazione di tre persone. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Le tre persone ferite sono state assistite sul posto e trasportate in ospedale. Non sono stati riportati altri danni o feriti.

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Incendio ad Eboli in un casolare lungo la SS18. Tre persone ferite intossicate. Sul posto carabinieri, 118 e pompieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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