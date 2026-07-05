Incendio in un casolare a Eboli 3 persone ferite intossicate | sul posto 118 pompieri e carabinieri
Un incendio si è sviluppato in un casolare lungo la SS18 a Eboli, causando l’intossicazione di tre persone. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Le tre persone ferite sono state assistite sul posto e trasportate in ospedale. Non sono stati riportati altri danni o feriti.
Incendio ad Eboli in un casolare lungo la SS18. Tre persone ferite intossicate. Sul posto carabinieri, 118 e pompieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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