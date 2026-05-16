Incendio in un oratorio a Vallenoncello | tre intossicati

Sabato 16 maggio, nel pomeriggio, si è verificato un incendio in un oratorio a Vallenoncello, frazione di Pordenone. L’incendio si è sviluppato intorno alle 17:30 e ha provocato l’intossicazione di tre persone. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i coinvolti in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La struttura è stata evacuata durante le operazioni di emergenza.

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Un incendio e divampato nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Vallenoncello frazione di Pordenone fatto si è verificato intorno alle 17:30. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i sanitari, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Da quanto si apprende nel momento in cui si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Incendio in casa a Garbagnate, tre intossicati Fiamme nell'oratorio di Vallenoncello durante la festa dei musulmani, trecento persone in salvoPORDENONE Un incendio scoppiato verso le 18 di oggi, sabato 16 maggio, ha distrutto l'oratorio di Vallenoncello durante una festa organizzata dalla comunità musulmana. Circa ... ilgazzettino.it Incendio nell'oratorio a Vallenoncello, 250 persone evacuate, nessun feritoLe fiamme scoppiate nel pomeriggio hanno colpito la sala polifunzionale retrostante la chiesa. Sul posto VV.FF. e tre ambulanze ... rainews.it