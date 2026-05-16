Incendio in un oratorio a Vallenoncello | tre intossicati
Sabato 16 maggio, nel pomeriggio, si è verificato un incendio in un oratorio a Vallenoncello, frazione di Pordenone. L’incendio si è sviluppato intorno alle 17:30 e ha provocato l’intossicazione di tre persone. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i coinvolti in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La struttura è stata evacuata durante le operazioni di emergenza.
Un incendio e divampato nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Vallenoncello frazione di Pordenone fatto si è verificato intorno alle 17:30. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i sanitari, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Da quanto si apprende nel momento in cui si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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