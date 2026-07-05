Il ministro per gli Affari Europei ha dichiarato che l'Europa dovrebbe aumentare le spese per la difesa al fine di rafforzare l'alleanza europea. Ha sottolineato che la situazione geopolitica globale è cambiata significativamente rispetto alla nascita della Nato nel 1949. La sua dichiarazione è stata rilasciata in vista del prossimo vertice Nato.

ROMA (ITALPRESS) – “L'Europa deve prendere atto che la situazione geopolitica mondiale è cambiata enormemente da quando nacque la Nato, nel 1949”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e la Coesione, Tommaso Foti, sull'imminente vertice Nato. Era un'alleanza in chiave antisovietica, ricorda Foti, “nasceva per difendere il blocco occidentale dalla minaccia dell'U, molto concreta, e andava bene sia per gli Usa che per l'Europa: grandi oneri economici per l'America ma anche basi in Europa che a loro servivano”. “Oggi – aggiunge il Ministro – per gli Usa è diventato fondamentale il teatro indo-pacifico, vista l'enorme crescita della Cina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Foti “Aumentiamo le spese di difesa per rafforzare l'asse europeo”

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