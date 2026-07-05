Foti Aumentiamo le spese di difesa per rafforzare l' asse europeo
Il ministro per gli Affari Europei ha dichiarato che l'Europa dovrebbe aumentare le spese per la difesa al fine di rafforzare l'alleanza europea. Ha sottolineato che la situazione geopolitica globale è cambiata significativamente rispetto alla nascita della Nato nel 1949. La sua dichiarazione è stata rilasciata in vista del prossimo vertice Nato.
ROMA (ITALPRESS) – “L'Europa deve prendere atto che la situazione geopolitica mondiale è cambiata enormemente da quando nacque la Nato, nel 1949”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e la Coesione, Tommaso Foti, sull'imminente vertice Nato. Era un'alleanza in chiave antisovietica, ricorda Foti, “nasceva per difendere il blocco occidentale dalla minaccia dell'U, molto concreta, e andava bene sia per gli Usa che per l'Europa: grandi oneri economici per l'America ma anche basi in Europa che a loro servivano”. “Oggi – aggiunge il Ministro – per gli Usa è diventato fondamentale il teatro indo-pacifico, vista l'enorme crescita della Cina. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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