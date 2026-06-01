L’Italia ha assunto per la prima volta la presidenza dell’EUSAIR, il Corridoio centrale per lo sviluppo sostenibile dell’Europa sudorientale. La responsabilità è affidata al Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministro ha dichiarato che questa nomina rappresenta un’opportunità per rafforzare l’integrazione e la coesione tra i paesi coinvolti. La presidenza durerà un anno e coinvolge vari paesi della regione.

Per la prima volta, la Presidenza italiana di EUSAIR sarà coordinata dal Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Da oggi, 1° giugno 2026, l’Italia assume ufficialmente la guida della Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), raccogliendo il testimone dalla Macedonia del Nord. Ad annunciarlo è il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti che in una nota sottolinea il valore del nuovo impegno italiano: «L’assunzione della Presidenza della Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico-Ionica e dell’Iniziativa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia assume la presidenza EUSAIR. Foti: “Un’occasione per rafforzare integrazione e coesione”

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