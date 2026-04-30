Durante un incontro con il Ministro aggiunto tedesco per l’Europa, è stata ribadita la relazione tra i due paesi, sottolineando la stabilità e la continuità delle connessioni tra le nazioni. Si è discusso di argomenti legati alla competitività e alla semplificazione delle normative, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i governi. La discussione ha evidenziato l’importanza di lavorare insieme su questioni di interesse comune.

“L’incontro odierno con il Ministro Aggiunto tedesco per l’Europa, Gunther Krichbaum, conferma la solidità e la continuità delle relazioni tra le nostre due Nazioni". A dirlo è Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei che oggi ha incontrato il ministro di Stato tedesco per gli Affari Europei a Roma per colloqui politici. "Il confronto rappresenta un passo concreto nell’attuazione degli impegni assunti in occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania dello scorso gennaio. Roma e Berlino si confermano partner strategici in Europa, consapevoli della responsabilità comune che deriva dal loro ruolo di Nazioni fondatrici dell’Unione....🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia-Germania, Foti: "Rafforzare cooperazione su competitività e semplificazione normativa"

Notizie correlate

Vertice Ue su competitività, le immagini del pre-summit guidato da Italia, Germania e Belgio(LaPresse) È iniziata la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Germania e Belgio, in vista del...

Italia e Germania al lavoro: Meloni e Merz puntano su competitività europea e riaprono il dibattito sugli Eurobond.Roma, 13 febbraio 2026 – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza di una stretta collaborazione con la Germania,...