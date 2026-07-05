Clara Campese, ex presidente della FISE Veneto, ha risposto pubblicamente a Marco Di Paola, numero due del CONI e attuale presidente della FISE. La replica arriva in seguito a una serie di dichiarazioni e tensioni tra le due figure. La disputa riguarda questioni interne alla federazione e le rispettive posizioni di leadership. La vicenda si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle rispettive prese di posizione.

Botta e riposta a distanza. L'ex Presidente FISE Veneto Clara Campese replica al presidente della FISE Marco Di Paola, numero due del CONI. Ripercorriamo la vicenda. «Innanzitutto ringrazio di cuore Il Tempo ed il direttore Capezzone per la possibilità di replica. Qui la questione non è solo sportiva, ma collegata alla Giustizia Sportiva. Parto facendo chiarezza: il pm, il Dott. Basentini, dopo due anni di indagini, nella sentenza di archiviazione della denuncia ai danni di Di Paola, ha acclarato l'esistenza dei fatti occorsi durante l'assemblea elettiva della Fise nel 2024 evidenziando «un quadro oggettivamente opaco e per nulla rassicurante, la cui gravità è stata riscontrata e confermata sotto diversi profili». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fise, la replica di Campese: "Tutto quello che ho da dire su Di Paola"

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