Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1. Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda in replica l’episodio La pista di sabbia de Il Commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti che ogni volta ottiene grandi ascolti. Ma qual è la trama e il cast di questo episodio risalente al 2008? Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Montalbano, una mattina, si alza, spalanca le persiane della sua camera e la prima cosa che vede è il cadavere insanguinato di un cavallo sulla riva. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il commissario Montalbano Nuova stagione 2026 Episodio 7 Azione, fantascienza e avventura

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

Leggi anche: Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

Temi più discussi: Montalbano, un cavallo massacrato e un mondo dorato che nasconde la mafia: La pista di sabbia; Il commissario Montalbano - Il Commissario Montalbano - La pista di - in diretta su Rai 4K 27/05/2026 alle 21:30; Il Commissario Montalbano - Le ali della sfinge, Salvo in crisi con Livia (e con sé stesso): il suo episodio più intimo; Uno dei Montalbano più enigmatici di sempre, contro la finale del GF Vip: stasera c'è Le ali della sfinge.

Complimenti a @RaiUno @MontalbanoRai @LucaZingaretti @cesareboccifs e tutto il Cast per la Vittoria con 2.877.000 18,72% #IlCommissarioMontalbano @carlopalomar x.com

Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1Il Commissario Montalbano - La pista di sabbia: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1 stasera, 27 maggio ... tpi.it

La Pista di Sabbia: Il Commissario Montalbano tra ricatti, furti di cavalli e scommesse clandestineIl Commissario Montalbano La Pista di Sabbia del 2008, vede Montalbano indagare su furti e uccisioni di cavalli legati a corse clandestine e ambienti criminali, scoprendo un intreccio di ricatti e sco ... comingsoon.it

La mia lista di lettura di aprile e brevi recensioni (MODIFICA: immagine corretta) reddit