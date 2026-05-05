Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno | tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1. Questa sera, martedì 5 maggio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda in replica l’episodio La pazienza del ragno de Il Commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti che ogni volta ottiene grandi ascolti. Ma qual è la trama e il cast di questo episodio risalente al 2006? Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Montalbano indaga sull’anomalo sequestro della ventenne Susanna Mistretta, scomparsa misteriosamente mentre tornava a casa in motorino per una strada di campagna.🔗 Leggi su Tpi.it

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Stasera su Rai 1 Il commissario Montalbano con La pazienza del ragnoStasera in replica La pazienza del ragno, il nuovo episodio del Commissario Montalbano, in onda martedì 5 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 1. corrierenazionale.it

A Lipari è arrivato il Commissario Montalbano! E sì, ci scherziamo sopra. Ma solo fino a un certo punto. Il 27 aprile 2026, il Presidente della Regione ha nominato con Decreto D.A.N. 208/S.3/2026 il Commissario per l’approvazione del Bilancio Equilibrato . Il p - facebook.com facebook