Fisco la Cassazione congela il passato | cartelle esattoriali a rischio annullamento

Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una decisione che riguarda le cartelle esattoriali e i controlli fiscali. La sentenza stabilisce nuovi limiti, che potrebbero portare all'annullamento di alcune cartelle già emesse. La pronuncia interessa anche alcuni contenziosi ancora pendenti, con possibili effetti su casi in corso e sul modo in cui vengono gestiti i controlli fiscali.

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Arrivano importanti novità sui controlli fiscali. La Corte di Cassazione si è espressa sul delicato argomento, ridefinendo alcuni limiti che potrebbero fare un'importante differenza in futuro, ma anche su alcuni contenziosi ancora in corso. Anche se gli accertamenti vengono effettuati in maniera rigorosa per contrastare attività dannose come l'evasione fiscale, il Fisco non può agire senza mantenere il rispetto per alcuni paletti. Devono infatti essere rispettati alcuni basilari principi come tutela dei diritti fondamentali, proporzionalità e trasparenza. Su questo stanno puntando i giudici della Suprema Corte. Anche il contribuente che si trova sotto la lente d'ingrandimento del Fisco ha diritto a essere tutelato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fisco, la Cassazione "congela" il passato: cartelle esattoriali a rischio annullamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cartelle esattoriali, la Cassazione ferma il Fisco: quando la notifica può essere contestata Cartelle esattoriali: la Cassazione mette un limite alle notifiche “in fotocopia”Cartelle esattoriali e notifiche: la Cassazione richiama il Fisco al rispetto rigoroso delle regole della prova La recente ordinanza della Corte di... Temi più discussi: Fisco, la Cassazione congela il passato: cartelle esattoriali a rischio annullamento; Accise su alcolici: distilleria vince ma la Cassazione congela tutto; Sospensione processo tributario: Fisco bloccato dalla tregua fiscale; Fisco, controlli del passato a rischio: ecco i paletti fissati dalla Cassazione. Fisco, la Cassazione congela il passato: cartelle esattoriali a rischio annullamentoLa Corte di Cassazione riscrive le regole sui controlli fiscali: prove inutilizzabili se raccolte violando i diritti dei contribuenti ... msn.com Fisco, da domani al via l’invio del 730 precompilato. Ecco quando scattano i controlliLeggi su Sky TG24 l'articolo Fisco, da domani al via l’invio del 730 precompilato. Ecco quando scattano i controlli ... tg24.sky.it