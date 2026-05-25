Nel 2026, migliaia di contribuenti italiani potrebbero trovarsi di fronte a pignoramenti sui propri conti correnti. Le autorità fiscali hanno avviato procedure di blocco immediato per chi ha debiti non pagati, con rischi di sospensione dei prelievi e di accesso ai fondi. Le notifiche vengono inviate prima delle azioni, e il blocco può essere eseguito senza preavviso in presenza di debiti rilevanti. La normativa consente l’intervento diretto sui conti in caso di mancato pagamento.

Per migliaia di contribuenti italiani il vero incubo fiscale del 2026 potrebbe arrivare direttamente sul conto corrente. Non una cartella dimenticata nella cassetta della posta, non una comunicazione ignorata per mesi, ma un congelamento quasi immediato delle somme disponibili in banca. È questa la linea scelta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha avviato una nuova offensiva sul recupero coattivo dei crediti fiscali con un piano destinato a colpire soprattutto i cosiddetti “grandi debitori”. Il tema sta già alimentando forte preoccupazione tra professionisti, partite IVA, piccoli imprenditori e famiglie alle prese con rate, mutui e liquidità sempre più ridotte. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fisco, pioggia di pignoramenti sui conti correnti: cosa può succedere davvero e chi rischia il blocco immediato

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Come funziona il PIGNORAMENTO di un CONTO corrente con fido | Avv. Angelo Greco

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