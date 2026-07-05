Firenze Pistoia l' allineamento della Luna e quei 50 chilometri di paesaggio in un unico scatto
Il primo luglio 2026, due fotografi hanno catturato un’immagine che mostra oltre 50 chilometri di paesaggio tra Pistoia e Firenze, sfruttando un teleobiettivo e un anno di pianificazione. La foto ritrae un raro allineamento astronomico tra le due città, avvenuto in quella data. La scena comprende il paesaggio e il cielo, evidenziando l’effetto di profondità e distanza creato dall’obiettivo scelto. L’immagine è stata realizzata da due appassionati di fotografia, che hanno pianificato l’evento con attenzione.
Oltre 50 chilometri di paesaggio in un unico scatto, realizzato usando un teleobiettivo in oltre un anno di pianificazione. È l’incredibile fotografia ottenuta mercoledì primo luglio 2026 da David Dolci e Gabriele Laffi, protagonisti di un raro allineamento astronomico tra Pistoia e Firenze. Dolci, fotografo pistoiese, è specializzato in astrofotografia, Laffi, paesaggista pratese da quattro anni, si dedica all’astropaesaggistica. I due si sono posizionati sulle colline pistoiesi per immortalare la Luna piena mentre sorge dietro alcuni dei simboli architettonici più riconoscibili della Toscana: la Cupola della Madonna dell’Umiltà di Pistoia, il Duomo di Firenze e Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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