Firenze Pistoia l' allineamento della Luna e quei 50 chilometri di paesaggio in un unico scatto

Notizia in breve

Il primo luglio 2026, due fotografi hanno catturato un’immagine che mostra oltre 50 chilometri di paesaggio tra Pistoia e Firenze, sfruttando un teleobiettivo e un anno di pianificazione. La foto ritrae un raro allineamento astronomico tra le due città, avvenuto in quella data. La scena comprende il paesaggio e il cielo, evidenziando l’effetto di profondità e distanza creato dall’obiettivo scelto. L’immagine è stata realizzata da due appassionati di fotografia, che hanno pianificato l’evento con attenzione.