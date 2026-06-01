La notte del 31 maggio, la Luna Blu è apparsa sopra Firenze, visibile anche da Pistoia, offrendo uno spettacolo di grande impatto. Le foto scattate in quella sera mostrano il cielo illuminato dalla luce intensa del satellite, creando un panorama suggestivo e insolito. La fase speciale della Luna, chiamata appunto Luna Blu, si è manifestata in modo visibile e fotografato da diversi osservatori.

Firenze, 1 giugno 2026 - La Luna ha “baciato” Firenze nella serata del 31 maggio, regalando uno degli scenari astronomici più suggestivi della fine della primavera. Il nostro satellite è sorto all’orizzonte già pienamente illuminato, posizionandosi in perfetto allineamento con il profilo della città e con il Duomo, in uno scatto di forte impatto visivo. Le immagini portano la firma di Fabio Longaron, 27 anni, originario di Massarosa, che ha immortalato la cosiddetta “ mini Luna Blu ”, cioè la seconda Luna piena che si verifica nello stesso mese. Nel caso di maggio 2026, infatti, il mese ha ospitato due pleniluni: il primo all’inizio del mese e il secondo proprio nella sua ultima notte, il 31 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Le foto della mini Luna Blu sopra Firenze (scattate da Pistoia): “Anni di lavoro, poi il momento perfetto”

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