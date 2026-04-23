Il 19 aprile 2026, un fotografo ha immortalato la Mole di Torino con la Luna crescente nel cielo notturno. La fotografia mostra il monumento simbolo della città con la Luna che si staglia dietro di esso, creando un’immagine suggestiva. La scena è stata catturata durante una serata limpida, con il cielo privo di nuvole e la luce naturale della Luna che illumina la scena.

? Cosa sapere Il fotografo Valerio Minato ha ripreso la Mole di Torino con la Luna crescente il 19 aprile 2026.. L'allineamento tra la struttura e il satellite all'8 per cento di illuminazione ha generato un video virale.. Il 19 aprile 2026, alle ore 22:00, la città di Torino ha vissuto un momento di rara bellezza quando la Mole Antonelliana è apparsa quasi a contatto con una sottile falce di Luna crescente, catturata in un video dal fotografo Valerio Minato. L’immagine, che ha iniziato a circolare nelle ultime ore, mostra un incontro visivo straordinario tra il simbolo verticale della città e un satellite con un’illuminazione ridotta all’8 per cento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, l’abbraccio magico tra la Mole e la Luna: lo scatto unico

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