Tramonto a Villa Pamphilj con passeggiata letteraria e botanica
Durante un tramonto a Villa Pamphili si è svolta una passeggiata letteraria e botanica, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra piante e pagine. Nel corso dell’evento, è stata raccontata la storia di una donna che, secondo le fonti, avrebbe usato inganni e sotterfugi per ottenere la libertà. Tra le vicende narrate, si parla di un presunto avvelenamento di un anziano marito e di un matrimonio con un uomo di famiglia influente di Roma, elementi inseriti in un racconto di fantasia.
C'era una volta una donna indipendente e spregiudicata, che conquistò la propria libertà (pare) con l'inganno e i sotterfugi, non disdegnando neanche di avvelenare un anziano marito per sposarne un altro, sempre anziano ma che faceva parte di una delle famiglie più in vista di Roma. Pasquino, la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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