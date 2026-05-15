Tramonto a Villa Pamphilj con passeggiata letteraria e botanica

Durante un tramonto a Villa Pamphili si è svolta una passeggiata letteraria e botanica, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra piante e pagine. Nel corso dell’evento, è stata raccontata la storia di una donna che, secondo le fonti, avrebbe usato inganni e sotterfugi per ottenere la libertà. Tra le vicende narrate, si parla di un presunto avvelenamento di un anziano marito e di un matrimonio con un uomo di famiglia influente di Roma, elementi inseriti in un racconto di fantasia.

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