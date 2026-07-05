firenze al via florence calling tra teatro radio letteratura e musica

A Firenze è iniziata la mostra Florence Calling, aperta fino al 20 settembre presso Mad Murate Art District. L’esposizione, curata da Bruno Casini e Valentina Gensini, si concentra sulla scena artistica e culturale della città negli anni Ottanta. Il programma include numerosi incontri e eventi collegati, che spaziano tra teatro, radio, letteratura e musica. La mostra presenta opere e testimonianze che documentano quel periodo di fermento creativo.

Firenze, 5 luglio 2026 - Prosegue con un ricco calendario di incontri e appuntamenti collaterali il programma di Florence Calling, la mostra a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini in corso fino al 20 settembre presso Mad Murate Art District, dedicata alla straordinaria stagione creativa della Firenze degli anni Ottanta. Accanto al percorso espositivo, la prossima settimana il pubblico potrà partecipare a incontri, dirette radiofoniche e appuntamenti musicali che approfondiscono alcuni dei protagonisti e dei linguaggi del " Rinascimento Rock " fiorentino. Si comincia lunedì 7 luglio alle 17.30, nella Sala Ketty La Rocca, con Studio Krypton, un incontro dedicato all'esperienza teatrale di Giancarlo Cauteruccio e al lavoro della storica compagnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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