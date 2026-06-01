Firenze la musica incontra letteratura e poesia nella rassegna Ispìràti
A Firenze, tre spettacoli di musica e teatro sono stati sospesi. La rassegna Ispìràti proponeva concerti e letture di poesia e prosa, ma gli eventi sono stati interrotti senza spiegazioni ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su motivi o eventuali responsabilità. La programmazione prevedeva un mix tra musica e recitazione, ma al momento si conosce solo la sospensione degli appuntamenti.
Firenze, 1 giugno 2026 - Tre spettacoli sospesi tra musica e teatro, una commistione di concerti e brani recitati, sia prosa che poesia. “ ispìràti ” è il progetto estivoautunnale del festival Suoni Riflessi nato dalla convinzione che la musica sia la forma artistica ideale per liberare la fantasia, in particolare di giovani e giovanissimi. E che, unita alla parola, riesca a indirizzare la mente verso la volontà personale, affogando l'horror vacui del “silenzio”. Il Progetto "ispìràti". Ideato dall’attore Davide Dolores e da Mario Ancillotti, flautista di fama internazionale e direttore artistico di Suoni Riflessi, “ispìràti” prenderà il via... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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