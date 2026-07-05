Un giovane motociclista ha perso la vita poco prima delle 13 in uno scontro con un’auto sulla strada Bresciana. L’incidente si è verificato a Bussolengo. La vittima, in sella alla moto, ha impattato contro il veicolo e non ha fatto in tempo a salvarsi. È la quinta persona deceduta in Veneto nelle ultime 24 ore.

BUSSOLENGO - Bussolengo, giovane motociclista perde la vita nello scontro contro un’auto. Ennesimo motociclista vittima della strada. A perdere la vita, oggi, poco prima delle 13, un giovane che in sella alla sua moto è finito contro un’auto. L’incidente è avvenuto a Bussolengo, sulla strada Bresciana mentre il motociclista percorreva un ponte. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, arrivati con l’elicottero di Verona Emergenza, e un’ambulanza. Ma non hanno potuto fare nulla per il motociclista. I precedenti E' il quinto motociclista morto in Veneto in poco più di 24 ore, il secondo nel Veronese. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Finisce contro un'auto sulla strada Bresciana, morto giovane motociclista. Quinta vittima in Veneto in 24 ore

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