Un incidente grave si è verificato sulla strada statale 675, provocando la morte di un motociclista e creando disagi per diverse ore. Secondo le ricostruzioni, il motociclista ha avuto un incidente con un furgone all’altezza del chilometro 56, un tratto considerato particolarmente pericoloso. La scena ha causato ingorghi e blocchi sulla carreggiata, con i soccorsi intervenuti sul posto per i rilievi.

? Punti chiave Come ha fatto il motociclista a finire contro il furgone?. Perché l'asfalto del chilometro 56 è considerato così pericoloso?. Chi ha causato il blocco totale della viabilità dopo lo scontro?. Cosa hanno segnalato i cittadini in passato su quel tratto stradale?.? In Breve Traversamento chilometro 56 verso Orte causa paralisi totale per centinaia di automobilisti.. Testimonianze di Roberto, Michele e Michela evidenziano buche pericolose al chilometro 56.. Utenti Gianluca e Paolo segnalano criticità strutturali e cantieri sulla tratta Viterbo-Terni.. Manovre di deviazione del traffico hanno causato blocchi anche nella direzione opposta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla 675: motociclista morto e caos per ore sulla strada

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Il motociclista ha perso la memoria dopo l’incidente...

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