Morto il motociclista coinvolto nello scontro con un autocarro sulla Strada Bresciana

Notizia in breve

Un motociclista è deceduto in ospedale dopo un incidente avvenuto lunedì sulla Strada Bresciana a Verona. L'uomo, rimasto gravemente ferito nello scontro con un autocarro, non ce l'ha fatta. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro, avvenuto in una zona trafficata della città. La vittima aveva 40 anni. Nessun altro ferito è stato segnalato.