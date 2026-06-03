Morto il motociclista coinvolto nello scontro con un autocarro sulla Strada Bresciana
Un motociclista è deceduto in ospedale dopo un incidente avvenuto lunedì sulla Strada Bresciana a Verona. L'uomo, rimasto gravemente ferito nello scontro con un autocarro, non ce l'ha fatta. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro, avvenuto in una zona trafficata della città. La vittima aveva 40 anni. Nessun altro ferito è stato segnalato.
È morto in ospedale Cristian Bisca, il motociclista rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto lunedì lungo la Strada Bresciana, a Verona. Il decesso è stato registrato nella mattinata di ieri, martedì 2 giugno. L'uomo, 49 anni, viveva a Castelnuovo del Garda ed era stato trasportato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata
Notizie e thread social correlati
Sovicille: muore motociclista nello scontro con un’auto sulla provinciale 99Nella tarda giornata di oggi, 6 aprile 2026, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 99 a Sovicille, in provincia di Siena.
Eboli, incidente sulla Strada Statale 18: morto un 70enne nello scontro tra due autoNel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Eboli si è verificato un incidente che ha provocato la...
Temi più discussi: Tragico incidente a San Felice del Benaco: muore un motociclista; Tragica caduta in moto a Niviano, 38enne muore nella notte; Perde il controllo della moto sull’Orientale sarda, morto un 34enne di Orosei; Auto contro moto a Grignano, conducente proiettata in aria: è a Cattinara.
Perde il controllo della moto in curva e finisce sotto a una Mercedes nel Bresciano: morto il 24enne Kevin BonettiL'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio, intorno alle 19, a Capriolo, lungo la Sp469, la strada per Palazzolo sull’Oglio ... fanpage.it
Incidente sulla Gardesana: morto un motociclista di 30 anni residente a LimoneToscolano Maderno, 6 luglio 2025 – Ancora un incidente mortale sulle strade bresciane. Questo pomeriggio alle 17.45 si è registrata la 22esima vittima: un motociclista 30enne. Il teatro dei fatti è la ... ilgiorno.it