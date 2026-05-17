Perde il controllo del mezzo e precipita in parapendio su una fabbrica ferito un 63enne
Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, nei cieli di Borso del Grappa, un parapendio ha perso il controllo e si è schiantato su una fabbrica. A seguito dell’incidente, un uomo di 63 anni è rimasto ferito. La caduta è avvenuta durante un volo di routine e ha causato danni alla struttura sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al pilota e verificare le condizioni dell’edificio. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.
Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, nei cieli di Borso del Grappa che sono stati teatro di una rovinosa caduta che ha visto coinvolto un pilota di parapendio. Erano circa le 15.50 quando l’uomo, un 63enne residente nel padovano, è stato costretto a un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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