Perde il controllo del mezzo e precipita in parapendio su una fabbrica ferito un 63enne

Nel pomeriggio di domenica 17 maggio, nei cieli di Borso del Grappa, un parapendio ha perso il controllo e si è schiantato su una fabbrica. A seguito dell’incidente, un uomo di 63 anni è rimasto ferito. La caduta è avvenuta durante un volo di routine e ha causato danni alla struttura sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al pilota e verificare le condizioni dell’edificio. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

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