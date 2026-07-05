Il Comune di Avellino sta lavorando per organizzare il concertone di Ferragosto. L'assessore alla cultura ha confermato che sono in corso trattative per definire il cast e i dettagli dell'evento. La festività, molto partecipata, si svolge tradizionalmente in questa data, con l'inizio ufficiale il 26 luglio. Non sono stati comunicati ancora nomi ufficiali degli artisti o date precise. La pianificazione prosegue per garantire la riuscita della manifestazione.

Tempo di lettura: 2 minuti E’un lavoro costante ed organico, quello che sta portando avanti il neo assessore alla cultura e agli eventi del comune di Avellino, Luca Cipriano, in vista dell’imminente ferragosto, festività molto sentita nel capoluogo e che notoriamente prende il via con l’alzata del Pannetto di Sant’Anna, il 26 luglio. L’estate avellinese prende forma, anche se il programma definitivo resta ancora top secret. L’assessore agli Eventi del Comune di Avellino, Cipriano, è al lavoro per definire il cartellone delle manifestazioni che animeranno la città nei prossimi mesi e, pur mantenendo il massimo riserbo sui nomi e sugli appuntamenti, conferma che non mancheranno eventi di richiamo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Febbre da Concertone”: avellinesi a caccia del big di Ferragosto

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