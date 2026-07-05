Il Comune di Avellino sta lavorando intensamente per organizzare il tradizionale evento di Ferragosto. L’assessore alla cultura ha avviato un’attività costante e pianificata per preparare la festività, che si celebra con l’alzata del Pannetto di Sant’Anna il 26 luglio. Le operazioni coinvolgono vari settori per garantire la riuscita della manifestazione, con particolare attenzione alla gestione degli ingressi e alla sicurezza. La città si prepara ad accogliere i partecipanti per il grande concerto di agosto.

Tempo di lettura: 2 minuti E ’un lavoro costante ed organico, quello che sta portando avanti il neo assessore alla cultura e agli eventi del comune di Avellino, Luca Cipriano, in vista dell’imminente ferragosto, festività molto sentita nel capoluogo e che notoriamente prende il via con l’alzata del Pannetto di Sant’Anna, il 26 luglio. “Mi sono insediato da una ventina di giorni e la domanda più ricorrente che mi rivolgono è: chi sarà il cantante di Ferrogosto? “, dice Cipriano nel corso del talk di sabato sera nell’ambito della manifestazione “Vino al borgo”, che si sta svolgendo a Borgo Ferrovia su iniziativa dell’Associazione locale rappresentata dall’imprenditore Walter Giordano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Febbre da Concertone”, avellinesi a caccia al big di Ferragosto

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