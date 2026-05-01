L’attesa per il Palio Sale la febbre da miccio Caccia al Leon d’Oro

L’attesa per il Palio si fa più intensa mentre cresce l’entusiasmo tra i tifosi. La contrada che ha vinto lo scorso anno il sesto Palio si trova tra le più competitive, con molti supporter pronti a sostenere i loro colori. La caccia al Leon d’Oro, simbolo della vittoria, coinvolge diverse contrade che preparano le proprie strategie per la corsa. I commenti e le analisi si moltiplicano tra gli appassionati.

LEON D’ORO Dopo la vittoria dello scorso anno del sesto Palio, i giallorossi sono tra le contrade più titolate. Il fantino è stato confermato, è il giovane 28enne sardo Maurizio Ruggiu, campione in carica. Da ricordare anche la vittorie nel Torneo di Calcio e i Giochi di bandiera. "Stiamo facendo gli ultimi ritocchi sul Tema – annuncia Giuseppe Menchini, che festeggia 42 anni di presidenza al vertice della contrada – e la sfilata è stata arricchita con altri 10 costumi per 180 figuranti in tutto e 160 nel Tema. Nel corteo ci sarà anche il mio nipote Leonardo, di un anno, detto Il Principino". La sagra si svolgerà negli ultimi due weekend di luglio e il primo d’agosto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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