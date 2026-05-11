Dopo mesi di voci, si conosce ora che l’universo di Fast & Furious si sta espandendo anche in televisione, con lo sviluppo di quattro serie destinate alla piattaforma di streaming Peacock. La notizia è stata comunicata da uno dei protagonisti principali della saga cinematografica, annunciando un nuovo capitolo dedicato ai fan che desiderano approfondire le storie dei personaggi. La decisione di trasporre parte della saga sul piccolo schermo segna un cambiamento importante per il franchise.

Dopo mesi di indiscrezioni, l’universo di Fast & Furious si prepara a una sterzata decisiva verso il piccolo schermo. Durante la presentazione upfront di NBCUniversal, Vin Diesel ha confermato ufficialmente che il franchise action di Universal sta espandendo i propri confini con lo sviluppo di ben quattro serie TV live-action. L’annuncio (riportato in rete da Deadline) segna una svolta storica per il brand, che proprio quest’anno festeggia il suo 25° anniversario. Peacock lancerà quattro show ambientati nell’universo di Fast & Furious, con Vin Diesel nel ruolo di produttore esecutivo. Il primo di questi progetti è già in fase avanzata presso Peacock, mentre gli altri tre sono in diverse fasi di sviluppo presso Universal Television.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Fast & Furious diventa una saga TV: Vin Diesel annuncia lo sviluppo di ben quattro serie per Peacock

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