L’attore ha annunciato che il franchise Fast & Furious arriverà in televisione sotto forma di quattro serie. NBCUniversal ha condiviso alcuni dettagli sul progetto, che prevede l’espansione della saga attraverso nuove produzioni televisive. Le serie saranno sviluppate in collaborazione con l’attore e coinvolgeranno personaggi e storie legate all'universo cinematografico. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e interviste.

NBCUniversal e l'attore hanno svelato i primi dettagli dell'ambizioso progetto che espanderà l'adrenalinico franchise cinematografico. La saga di Fast & Furious sembra destinata a espandersi: NBCUniversal, infatti, ha confermato che è iniziato lo sviluppo di ben quattro serie televisive. Vin Diesel, star dei film, ha annunciato il suo coinvolgimento nel progetto in veste di produttore esecutivo. L'annuncio dello sviluppo delle serie tv L'attore, durante la presentazione della prossima stagione televisiva targata NBCUniversal, ha dichiarato: "Peacock sta lanciando quattro show nell'universo di Fast and Furious". Vin Diesel sarà coinvolto come produttore esecutivo delle serie e una delle quattro è destinata a Peacock.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fast & Furious arriverà in tv: Vin Diesel conferma lo sviluppo di 4 serie!

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