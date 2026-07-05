Fare allusioni sessuali a un sottoposto sul posto di lavoro è e resta esecrabile a prescindere dal genere di chi lo fa
Un esempio di commento inappropriato riguarda un episodio in cui una donna ha fatto allusioni sessuali a un dipendente sul luogo di lavoro, chiedendo come fosse vestito e commentando in modo volgare sulla sua intimità. La frase include riferimenti espliciti e commenti sulla pulizia e sul corpo del soggetto, evidenziando un comportamento offensivo e poco rispettoso.
«M a come si è vestito oggi? E si pulisca la patta: cos’ha laggiù? Capisce che macchiarsi proprio lì.». Resto sempre allibita per la disinvoltura con cui certe donne approcciano il genere maschile, soprattutto se “sottoposto”. René Redzepi molla il Noma e ammette gli abusi con lo staff: «Non scappo dalle mie colpe» X Leggi anche › Sessismo in azienda, quando il lavoro è molesto La scena che ho descritto è avvenuta davvero e in un luogo pubblico. Il rimprovero è uscito dalla bocca di una manager, diretto a un suo dipendente, a mio giudizio, tra l’altro, vestito benissimo e soltanto un po’ sbadato. Leggi anche › Potere al lavoro: quando la finzione organizzativa diventa oppressione Lui ha balbettato qualcosa, precipitando in un misto tra imbarazzo e terrore, per poi dileguarsi all’istante. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Che squallore questo ennesimo titolo di Libero con sotto la foto di Silvia Salis in bikini al mare. Non che mi stupisca più del livello raggiunto da questo quotidiano, ma da donna fa ancora più male dover leggere continuamente allusioni sessuali. Perché ogni v facebook
Il sesso e il fare fummeln per voi sono lo stesso livello di intimità? reddit
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