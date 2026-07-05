Un esempio di commento inappropriato riguarda un episodio in cui una donna ha fatto allusioni sessuali a un dipendente sul luogo di lavoro, chiedendo come fosse vestito e commentando in modo volgare sulla sua intimità. La frase include riferimenti espliciti e commenti sulla pulizia e sul corpo del soggetto, evidenziando un comportamento offensivo e poco rispettoso.

«M a come si è vestito oggi? E si pulisca la patta: cos’ha laggiù? Capisce che macchiarsi proprio lì.». Resto sempre allibita per la disinvoltura con cui certe donne approcciano il genere maschile, soprattutto se “sottoposto”. René Redzepi molla il Noma e ammette gli abusi con lo staff: «Non scappo dalle mie colpe» X Leggi anche › Sessismo in azienda, quando il lavoro è molesto La scena che ho descritto è avvenuta davvero e in un luogo pubblico. Il rimprovero è uscito dalla bocca di una manager, diretto a un suo dipendente, a mio giudizio, tra l’altro, vestito benissimo e soltanto un po’ sbadato. Leggi anche › Potere al lavoro: quando la finzione organizzativa diventa oppressione Lui ha balbettato qualcosa, precipitando in un misto tra imbarazzo e terrore, per poi dileguarsi all’istante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fare allusioni sessuali a un sottoposto sul posto di lavoro è e resta esecrabile, a prescindere dal genere di chi lo fa

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