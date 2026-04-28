Lisa Kudrow choc | Sul set di Friends insulti alle attrici e allusioni sessuali

Lisa Kudrow ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato episodi di comportamenti considerati “brutali” da parte degli autori della serie anni ‘90. Secondo le sue dichiarazioni, sul set di “Friends” alcune attrici sarebbero state vittime di insulti e allusioni sessuali. Le sue affermazioni hanno suscitato scalpore, portando a nuove riflessioni sul clima che si respirava durante le riprese dello show.

New York, 28 aprile 2026 – Il mito di ‘ Friends ’ si infrange sotto i colpi di Lisa Kudrow. In un’intervista a The Times, l’amatissima Phoebe Buffay accusa gli autori della serie cult anni ‘90 di comportamenti “brutali” ai danni del cast femminile. L’attrice ha parlato anche di allusioni sessuali esplicite. “Accadevano cose brutte dietro le quinte – rivela Lisa Kudrow –. Registravamo di fronte a un pubblico di 400 persone, se per caso facevamo confusione con una delle battute e non si otteneva la reazione giusta, gli autori tuonavano con frasi del tipo ‘Quella s*****a non riesce a leggere? Non ci prova neanche, ha mandato a p*****e la mia battuta’”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lisa Kudrow choc: “Sul set di Friends insulti alle attrici e allusioni sessuali” Notizie correlate Leggi anche: Lisa Kudrow accusa autori di Friends, "brutali e con fantasie sessuali su Jennifer Aniston e Courteney Cox" Friends, Lisa Kudrow in difesa degli studi della serie: "Preservate il lotto di Warner Bros."L'attrice ha chiesto che non venga smantellato il luogo in cui venne girata la storica sit-com prodotta dal 1994 al 2004. Contenuti e approfondimenti Lisa Kudrow choc: Sul set di Friends insulti alle attrici e allusioni sessualiLe rivelazioni dell'attrice, Phoebe Buffay nella serie cult, chiamano in causa gli autori: Facevano tardi la notte a discutere delle loro fantasie su Jennifer Aniston e Courtney Cox. Poi gli epiteti ... quotidiano.net Friends, cosa accadeva dietro le quinte: Lisa Kudrow rompe il silenzio dopo 20 anniA oltre vent’anni dalla fine di Friends, Lisa Kudrow ha sollevato il velo su ... msn.com